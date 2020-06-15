Президенту пишут: Продолжая политику великого лидера, Вы успешно руководите Азербайджаном, ведете его к новым вершинам

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма. Граждане со всех уголков нашей республики высоко оценивают внимание и заботу главы государства.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет еще несколько благодарственных писем.

Ветераны Карабаха из Лерикского района Узеир Мамедов, Герай Гаджиев, Зейнал Асланов, Вейсель Меликов и Мардан Агаев пишут: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, нас очень радуют Ваши внимание и забота о семьях шехидов, ветеранах Карабаха. Продолжение строительства индивидуальных домов для семей шехидов, инвалидов Карабахской войны в эти трудные для нашего народа дни является наглядным примером внимания государства к этой сфере. Мы, ветераны Карабаха, гордимся тем, что живем в стране, которой руководите Вы. Строительство в Лерике индивидуальных домов для инвалидов и семей шехидов Карабахской войны вызвало радость у всех жителей района. Каждый шехид дорог нам как брат. Господин Президент, нашим, ветеранов Карабаха, самым большим желанием является освобождение оккупированных азербайджанских земель. Поэтому мы всегда тесно сплочены вокруг Вас и ждем Вашего приказа к сражению".

Севиндж Мамедова из города Гянджа: "Уважаемый господин Президент, приветствую Вас за все то, что Вы делаете для нашей страны и народа. Вы - достойный продолжатель успешной политики общенационального лидера Гейдара Алиева. В проводимой Вами политике важное место занимает и молодежь. Современная молодежь, которая опирается на прочную базу, уверенно шагает в будущее. Как представитель молодежи я горжусь Вами. В период распространения пандемии COVID-19 Вы стали опорой нашему народу, в то же время показали верный путь гражданам, предприняли образцовые шаги. Использование Вами медицинских масок в закрытых помещениях во время официальных мероприятий было встречено народом с большим одобрением. Вы поручили выплачивать безработным ежемесячную единовременную выплату в размере 190 манатов в течение двух месяцев, оказали помощь малообеспеченным семьям. Господин Президент, да хранит Аллах Вас и Вашу семью! Мы благодарны Вам за все. Хорошо, что Вы есть!".

От имени группы представителей интеллигенции и аксакалов из поселка Арчиван Астаринского района Гюльоглан Азимов, Али Гусейнов, Мехман Самедов и Фазиль Бабаев пишут: "Уважаемый господин Президент, в своей деятельности Вы всегда уделяете большое внимание народу, заботитесь о нем, прилагает все силы для свободной и благополучной жизни граждан. Поэтому наш народ всегда поддерживает Вас, приветствует Ваши распоряжения. За время Вашего руководства нашей страной произошли коренные изменения во многих сферах, уровень оказываемых людям социальных услуг значительно повысился. В результате реформ, проведенных в системе государственного управления, в работе многих структур произошел серьезный поворот, правопорядок, дисциплина находятся на высоком уровне. Мы видим, что сегодня созданы все условия для деятельности предпринимателей. Господин Президент, все это - наглядный пример Ваших неоценимых заслуг перед государством, народом. Выражаем Вам глубокую благодарность и признательность за это".

Ягуб Юнисов из села Юхары Шильян Уджарского района: "Уважаемый господин Президент, как гражданин Азербайджанской Республики я также присоединяюсь к нашему народу, выражаю Вам глубокую благодарность и почтение за проводимую в нашей стране всестороннюю борьбу против пандемии коронавируса, ставшей угрозой для мира. Господин Президент, азербайджанский народ гордится Вами, потому что Вы всегда прилагали все силы и умения, глубокие знания во имя благополучной жизни нашего народа. Вы добились высоких показателей, проделав большую работу для развития экономики, социальной жизни, науки, культуры и, в целом, всех сфер. Азербайджан пользуется большим авторитетом среди государств мира. Этот - результат Вашей успешной внутренней и внешней политики. Да хранит Вас Аллах!".

Азиз Мехдиев, Зенфира Салахова, Манаф Магеррамов, Нариман Нариманов и Севиндж Мамедова из села Сарыджалы Агджабединского района пишут: "Многоуважаемый господин Президент, наше государство всегда сохраняет в центре внимания развитие образования в нашей стране. Обновление инфраструктуры образования, укрепление материально-технической базы школ положительно сказывается на качестве образования. Ваша поездка в наш район в этот трудный период вызвала у нас радость. В то же время от имени жителей села и от своего имени выражаю Вам глубокую признательность за распоряжение о строительстве нового здания общеобразовательной школы в селе Сарыджалы. Школьники, которые долгие годы учатся в трудных условиях, с нетерпением ждут того дня, когда откроется новое здание школы. Сарыджалы - одно из сел Агджабединского района, расположенных близ прифронтовой зоны. Строительство новых объектов социальной инфраструктуры здесь одновременно является психологическим ударом по врагу. В частности, продолжение реализации социальных проектов в нынешних условиях пандемии свидетельствует об экономической мощи нашего государства. Еще раз выражаем Вам признательность, могучий Президент нашего могущественного государства".

В письме Энвера Сеидова из села Владимировка Губинского района говорится: "Уважаемый господин Президент, сегодня молодая и независимая Азербайджанская Республика подает пример странам мира во многих сферах. Одним из них является религиозная терпимость и толерантность в нашей стране. В Азербайджане, являющемся многонациональным и многоконфессиональным государством, представители различных религий живут как одна семья. В основе этого лежит мудрая политика великого лидера Гейдара Алиева и Ваша мудрая политика. Мы всегда гордились этим. К сожалению, в нашей стране также есть злые силы, пытающиеся нарушить стабильность, посеять разлад среди людей. Как гражданин Азербайджана и верующий я решительно осуждаю такие действия, а также клевету против нашего государства. Мы всегда видели, как Вы и Мехрибан ханум заботитесь о верующих, поддерживаете их и нашу религию. Нам не подобает отрицать это. Это не угодно и Аллаху. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью, да поможет Он Вам во всех делах!".

Шахин Аманов, Рахиль Джаббаров и Вюсал Ахмедов из села Муган Джалилабадского района выражают главе государства признательность следующими словами: "Многоуважаемый господин Президент, нас, жителей села, очень радует Ваша забота о гражданах страны. Население нашего села в основном занимается картофелеводством. Оперативно принятые Вами решения в период карантина очень положительно сказались на экспорте выращиваемого нами картофеля на зарубежные рынки. Мы получили доходы, продав свою продукцию на зарубежных рынках. Выражаем Вам благодарность и говорим, что мы всегда с Вами".

Тамрелка Исмайлов из Насиминского района Баку: "Уважаемый господин Президент, я, как гражданин Азербайджанской Республики, и все члены моей семьи искренне одобряем Вашу успешную внешнюю и внутреннюю политику. Потому что этот успешный путь - путь, проложенный великим лидером, основателем независимого Азербайджанского государства, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Вы успешно руководите независимым Азербайджанским государством, основа которого была заложена великим лидером, ведете его к новым вершинам. Налицо стремительное и устойчивое развитие всех секторов экономики страны. Благодаря Вашему руководству Азербайджан входит в число развитых стран мира. Продуманные оперативные и своевременные меры против охватившей мир пандемии COVID-19 являются наглядным свидетельством того, что Вы - руководитель государства с высокими управленческими способностями. Руководители многих стран прибегают к Вашему опыту. Строительство новых больниц, диагностических центров в крупных городах и районных центрах, ремонт существующих медицинских учреждений и оснащение их современным оборудованием, предоставление новых больниц для лечения инфицированных пациентов во время пандемии, эвакуация граждан Азербайджана из различных стран мира и создание хороших условий для их содержания на карантине в современных отелях за счет государства заслуживают одобрения. Неоспорим вклад Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в укрепление современного Азербайджана и превращение его в могущественное государство, популяризации нашей республики в мире, улучшении день ото дня системы здравоохранения, культуры, искусства, социального положения населения в стране и решении других вопросов государственного значения. Многоуважаемый господин Президент, я и все члены моей семьи рады тому, что у нас дальновидный Президент, который обладает большим управленческим талантом и пользуется огромным уважением среди мировых лидеров. Да хранит Аллах Вас, Мехрибан ханум и Ваших детей от злых намерений и бед!".

Натиг Гасанов из города Мингячевир: "Уважаемый господин Президент, реконструкция ТЭС "Азербайджан", которая ведется по Вашему поручению, близится к завершению. Прекрасный парк, разбитый на этой территории, мемориал "Шехиды", памятник в честь участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, памятник великому лидеру вызывают гордость у работающих на предприятии ветеранов Карабахской войны. Эти памятники прививают любовь к Родине нашей молодежи, работающей на предприятии, и призывают к борьбе за Родину. Господин Президент, от имени ветеранов Карабахской войны, работающих на предприятии, выражаю Вам благодарность, желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Да хранит вас Всемогущий Аллах!".

Другой житель города Мингячевир Сабир Ахмедов пишет: "Уважаемый господин Президент, по Вашему Распоряжению реконструируется ТЭЦ "Азербайджан". Обновление устаревшего оборудования и строений, срок эксплуатации которых истек, повышает надежность станции, а также улучшает ее внешний вид. Благодаря проделанной работе, созданной инфраструктуре сегодня наша станция радует глаз. Строительство новых зданий управления, сооружение современных защитных устройств продлевают срок эксплуатации распределительных установок. Всего, что сделано, не перечислить. Мы очень хорошо знаем, что вся эта работа проводится по Вашему поручению. Господин Президент, мы признательны Вам за внимание и заботу о нас. Да хранит Вас Всевышний!".