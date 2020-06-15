Увы, часто употребляемый синоним для наших местных политических гаврошей - либералы. В шестидесятые годы президент США Джон Фицджеральд Кеннеди говорил о том, что, если под либералами подразумевать людей, проводящих излишне мягкую внешнюю политику, выступающих против местных властей и готовых транжирить деньги налогоплательщиков, то его администрация к такого рода либералам не принадлежит. Это я к тому, чтобы договориться о терминах, т.к. наша радикальная оппозиция вовсе не либеральная, а самая что ни на есть продажная кучка отщепенцев и лишенные идеологической сути индивиды, являющиеся носителями идей примитивного анархо-синдикализма и перманентной революции.

Основная ее отличительная черта - пропаганда необходимости отказа Азербайджана от собственного, самостоятельного внешнеполитического курса. Все, что ее представители говорят про экономику, права человека - примитивный камуфляж. Реальная их сущность - убежденность в том, что Азербайджан - это страна, не способная к самостоятельному развитию. Что она исторически ущербна. И у нее есть единственный шанс для дальнейшего существования: полная солидаризация с евроатлантическим блоком, выполнение всех "рекомендаций", точнее, приказов, получаемых извне. Остальное - словесная мишура, блестящий фантик, попытка придать некий лоск своим истинным целям.

Они, особенно председатель ПНФА и блогер Али Керимли, а также его подручный, негодный профессор и зиц-председатель "Нацсовета" Джамиль Гасанлы утверждают, что якобы сближение с развитыми странами западного мира - единственно возможный для нашей страны путь, путь возвращения в свое естественное цивилизационное лоно.

Это вовсе не так. А.Керимли и Д.Гасанлы видят нашу страну интегрированной в этот европейский "клуб" - однако не на правах равноправного партнера, а на птичьих правах "младшего ученика в школе демократии". Вот она, суть радикальной оппозиции. Повторю: остальное - словесная упаковка для привлечения "покупателей", то есть вербовки сторонников. Банальный треп, что иногда осознают эти самые велеречивые оппозиционные краснобаи. Иногда, впрочем, они уже сами верят в то, что несут.

Например, во время очередного виртуального трепа "Нацсовета", где Мата Хари радикальной оппозиции Гюльтекин Гаджиева, чуть ли не потирая руки о внезапной экзальтации, радостно говорит на камеру: "Поздравьте меня! Хотя у меня не день рождения, все равно поздравляйте! Цена нефти на мировых рынках обвалилась до 14 долларов за баррель! Как же хорошо!"

Собравшиеся на виртуальную конференцию посредством программы Zoom функционеры "Нацсовета" посмеиваются. А руководитель этой шантрапы, он же зиц-председатель "Нацсовета" Джамиль Гасанлы, радуясь, отвечает Гаджиевой: "Ну, пока не все, она продолжает дешеветь. Потому и пока тебя не поздравляю, вот когда будет самая низкая цена на нефть, тогда да..."

Остальные участники лавочной беседы согласно кивают.

Хотя все граждане страны, да и страна, государство по сути есть одна, большая семья. Все хорошее и плохое - наше, ибо это мы. А доходы этой большой семьи пока в значительной мере зависят от продажи энергоносителей. Тех денег, которые впоследствии идут на выплату зарплат врачам, военным, инженерам, учителям, рабочим, на пенсии старикам и помощь многодетным семьям; на строительство домов, школ, больниц, дорог и т.д.

Миллионы граждан повышают свое благосостояние также и за счет продажи государством природных богатств нашей страны.

Потому и удешевление цен на энергоносители никоим образом не может быть благой вестью ни для кого, в том числе и для граждан нашей страны.

Проблемам семьи могут радоваться только враги семьи - это аксиома.

Но в отличие от Керимли, Гасанлы и Гаджиевой, граждане страны не истерят и паникуют, говоря о том, что не нужна нам независимая внешняя политика, дайте нам сто сортов импортной колбасы - к чему нас ущербно-радикальная оппозиция и призывает.

Что касается популярности радикалов, то, конечно, она серьезно упала. Первая причина - их явные неудачи, с точки зрения интересов страны, которые они с упорством Буриданового субъекта допускают. Вторая - неспособность сформулировать нечто "суверенно-привлекательное". Они продолжают вещать то же самое, что и десятилетия назад: мы - никчемные и ни к чему не пригодные, а вот солнце восходит там, на Западе - пусть даже вопреки законам природы.

Всех это сильно утомило. Люди не могут жить ощущением своей вторичности - да и факты этому противоречат. Если мы такие убогие, как же нам тогда удалось построить такую страну, которой нет равных в регионе? С сильнейшей армией, экономикой, политической стабильностью?

Как могли неудачники и слабаки, за коих нас держит свора "Нацсовета", сделать Азербайджан сильным? Абсолютно не вяжется с тезисами радикальных оппозиционеров, людям надоело это "долгоиграющее нытье на заданную тему".

Они, политический мусор на задворках внутренней авансцены, облажались в девяностые, и ничего нового, по сути, не предлагают сегодня. Исполняют новую песню о старом, не более того: поклониться Западу, принять все его требования, и тогда наступит в Азербайджане полное счастье. Есть только один нюанс: сегодня в своей пропаганде они работают на тех, кто в девяностые годы по возрасту еще не мог стать "активным демократом": молодежь, не сильно представляющую себе реалии того периода. Именно некоторые наивные молодые могут по незнанию решить, что им предлагают некий новый, заведомо успешный путь развития страны.

Потому и не следует всерьез именовать наших радикальных оппозиционеров демократами и либералами. Они таковыми по сути своей не являются. В том смысле, в каком либерализм трактует классическая философия. Они готовы мимикрировать под любой окрас, лишь бы "проект" подрывал суверенитет Азербайджана.

Совершенно очевидно: радикальная, замшелая оппозиция действует по классической революционной схеме "Чем хуже - тем лучше". Плевать им на страну и народ, главное - получить хоть какой-то инструмент для того, чтобы попытаться расшатать Азербайджан. Так что никакие они не либералы, просто - сознательные национал-предатели. Их кредо: надо страну "слить", и пусть их западные хозяева у нас здесь заправляет.

Вот где проходит граница между либералом-революционером и человеком недовольным, выступающим за либеральную экономику. Готов гражданин Азербайджана предать свою страну, или нет - это и есть лакмусовая бумажка.

Они - ЛГБТ духа, в отличие от аристократов духа. Это отражает всю сущность оппозиционной ориентации: не люблю своих родителей, ненавижу свою страну, сам у себя вызываю отвращение...

Откуда исходит эта провокации? От той самой пятой колонны, находящихся среди нас врагов, элементов, именующих себя оппозицией, предателей, получающих деньги из-за рубежа. Их главная цель - уничтожить Азербайджан. Чем хуже Азербайджану, тем лучше им. Посмотрите на их выступления в социальных сетях - они полны ненависти, провокаций. Они словно хотят, чтобы произошли беспорядки. Хотят, чтобы была неразбериха. Хотят, чтобы была паника. И после этого они говорят, что живут заботами азербайджанского народа. Они враги, и мы должны открыто сказать это.

... Более чем уверен, что дешевые трагифарсы в исполнении "Нацсовета" продолжатся, ведь клевета и ложь излюбленный метод местечковых радикалов - тех, кто путает свой голос с гласом народа.

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Аz

специально для Day.Аz