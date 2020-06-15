Провокация армянина спровоцировала массовые беспорядки в Ливане

Действия многочисленного армянского лобби в Ливане вызвали массовые протесты в этой стране.

Ведущий армянского происхождения одного из ливанских телеканалов допустил оскорбительные высказывания в адрес Анкары и ряда местных политиков, таким образом поставив интересы армянского этноса выше интересов страны пребывания. Это классическая манера поведения этнических армян - где бы они не жили, у них одна общенациональная платформа - армянские интересы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, высказывания телеведущего армянского происхождения ливанского телеканала New TV Нехсана Тер-Арутюняна, допустившего в прямом эфире оскорбительные выпады в адрес Турции, вызывали широкую негативную реакцию со стороны общественности страны.

Ведущий Нехсан Тер-Арутюнян использовал оскорбительные выражения в адрес бывшего министра окружающей среды Ливана Виама Веххаба, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наследия Османской эпохи.

Заявления Тер-Арутюняна также спровоцировали шквал недовольства в соцсетях.

Кроме того, в столице Бейруте и в городе Триполи на севере Ливана прошли многолюдные акции протеста. Участники демонстраций скандировали слоганы в поддержку Турции, так как Ливан не заинтересован в осложнении отношений с Анкарой.

В Бейруте протестующие собрались у офиса New TV, где потребовали от Тер-Арутюняна принести извинения Турции за скандальные заявления.

По мнению митингующих, телеведущий пытался посредством очернения братской для Ливана Турции и спекулирования на мусульманской истории устроить провокацию, направленную против национального единства страны.

Ранее в отношении Нехсана Тер-Арутюняна был направлен иск в суд.

"Пропаганда ненависти на религиозной и этнической почве запрещены законодательством Ливана. Также недопустимы любые попытки раскола национального единства Ливана", - сказал адвокат Зияд Джаафил, обратившийся с жалобой в прокуратуру.

Эта ситуация изрядно напоминает и российскую действительность. Пропагандой ненависти на этнической почве в России очень успешно занимается, например, газета армян России. А раскол национального единства - это любимая тема, например, Маргариты Симоньян и армянских руководителей Comedy club, которые постоянно принижают выходцев с Северного Кавказа.

Да и другие ведущие телеканалов и руководители российских СМИ армянского происхождения нередко устраивают почти аналогичные провокации и проводят ту же политику, направленную на осложнение отношений России с ее региональными партнерами, в частности, с Азербайджаном, Турцией и даже, в силу ряда причин, с некоторыми партнерами по СНГ.

Достаточно послушать "русского патриота" Семена Багдасарова, который столько лет с экранов нашего ТВ внушает антитюркские, антитурецкие настроения российской аудитории, не говоря уже об оскорблениях в адрес братской, не взирая на текущий конфликт, Украины.

Но "успехов" Маргариты Симоньян на этом направлении пока никто достичь не смог. Как последний пример: несколько месяцев назад с подачи главреда RT и Sputnik Маргариты Симоньян, устроившей открытую провокацию в Анкаре, российско-турецким отношениям мог быть нанесен ощутимый удар.

К счастью, сейчас Симоньян несколько отвлеклась от внешнего поля и больше занята прикрытием своих коррупционно-мошеннических тылов. А для того, чтобы хоть как-то удержаться в информационном "мейнстриме", периодически ляпает свои глупости в twitter: то призывает россиян кровь бесплатно сдавать, то что-то непонятное бормочет про Ефремова, то рассказывает о своих кулинарных предпочтениях.

Но это не повод расслабляться. Как только российская аудитория подзабудет расследование Навального, посвященное проворовавшимся супругам Симоньян-Кеосаян по теме "паразиты", так Марго обязательно что-нибудь да замутит...