Состоялось онлайн-заседание комиссии ТюркПА

Комиссия по охране окружающей среды и природным ресурсам ТЮРКПА 15 июня провела видеоконференцию, посвященную теме охраны водных ресурсов и земель во время пандемии COVID-19.

Как сообщает в понедельник Trend, онлайн-заседание состояло из двух сессий - "Охрана водных ресурсов и земель во время пандемии COVID-19" и "Обсуждение модели законопроекта об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергетической эффективности".

Открывая заседание, председатель Комиссии и комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана академик Ахлиман Амирасланов поздравил азербайджанский народ с отмечаемым 15 июня Днем национального спасения, который связан с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, подчеркнув, что эта дата имеет большое значение для Азербайджана.

Затем Амирасланов рассказал о мерах по борьбе с пандемией COVID-19.

В ходе мероприятия были обсуждены меры, принятые в странах-членах организации в связи с охраной водных ресурсов и земель во время пандемии. Участники обменялись мнениями касательно законодательств стран и механизмов международного сотрудничества по данному вопросу.

Отметим, что наряду с парламентариями стран-членов организации и Узбекистана, в заседании также приняли участие сотрудники соответствующих министерств и ведомств стран-членов, эксперты международных организаций.