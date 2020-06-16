Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Сальяне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 июня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Юхары Нохудлу-Ашагы Нохудлу-Хуршуд-Ашагы Кюркенди Сальянского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Юхары Нохудлу-Ашагы Нохудлу-Хуршуд-Ашагы Кюркенди, соединяющей четыре населенных пункта, в которых проживает шесть тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 5,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере суммы, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.