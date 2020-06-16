У двух сотрудников Аппарата Милли Меджлиса обнаружен коронавирус

В Милли Меджлисе Азербайджанской Республики регулярно проводится тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию COVİD-19.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Отделе прессы и связей с общественностью Аппарата Милли Меджлиса.

Сообщается, что результаты тестов двух сотрудников Управления делами парламента дали положительный результат.

Они были немедленно взяты под врачебный контроль. Коллеги, с которыми они общались, в соответствии с требованиями карантинного режима изолированы. Сотрудники Милли Меджлиса, тесты которых на COVİD-19 дали положительный результат, чувствуют себя хорошо. У них не наблюдается высокой температуры и других признаков инфекции.