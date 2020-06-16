В Ереване задержали сторонников Царукяна - ситуация накаляется

В парламенте Армении рассматривается ходатайство генпрокурора о согласии на начало уголовного преследования в отношении главы фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и лишении его свободы, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Служба нацбезопасности завела сразу три уголовных дела, в которых фигурирует Царукян. Дела связаны с незаконным приобретением имущества, даче взяток избирателям и другими вопросами.

С учетом того, что сопоставление добытых в рамках уголовного дела доказательств позволяет привлечь депутата Гагика Царукяна в качестве обвиняемого в рамках данного дела и предъявить ему обвинение за организацию раздачи взятки избирателям ради голосования в пользу блока партий "Царукян", генпрокурор Артур Давтян обратился к Национальному собранию за согласием начать в отношении депутата НС Гагика Царукяна уголовное преследование, привлечь его в качестве обвиняемого, предъявить обвинение и лишить его свободы.

В связи с начавшимися обсуждениями к зданию парламента были стянуты силы полиции и водометы. На данный момент здание парламента полностью оцеплено усиленными нарядами полиции. Полиция начала подвергать приводу людей, собравшихся в парке. Полицейские вывели из парка несколько человек и, загрузив в автозаки, увезли в участки. В их числе задержан армянский борец, чемпион Европы и бронзовый олимпийский призер Роман Амоян. Спортсмен не подчинился законным требования полицейских покинуть место собрания и оказал сопротивление.