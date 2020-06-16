Президент Израиля поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Израиля Реувен Ривлин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство,
Прошу принять мои искренние поздравления Вам и народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вашей стране и народу мира, солидарности и процветания.
Азербайджан является важным и близким партнером Израиля. Наши страны динамично сотрудничают в сфере бизнеса, инноваций, науки, образования, безопасности, туризма, культуры и во многих других областях. Совместные усилия наших народов в пропаганде братских отношений между азербайджанским и еврейским народами, а также религиозной толерантности, осуждении всех проявлений неприязни и антисемитизма составляют основу нашего партнерства.
В период, когда мы стараемся устранить последствия пандемии коронавируса, Израиль привержен совместному сотрудничеству с Азербайджаном в деле лечения и поиска путей борьбы с этой беспощадной болезнью. Желаю здоровья Вам и народу Азербайджана.
В будущем году исполняется 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Господин Президент, пользуясь случаем, приглашаю Вас совершить исторический визит в Государство Израиль для празднования этого знаменательного события в наших отношениях. В то же время искренне надеюсь на открытие в ближайшем будущем в Израиле посольства Азербайджанской Республики. Наличие дипломатических представительств в обеих странах послужит импульсом для того, чтобы предпринять еще более внушительные шаги, направленные на укрепление и углубление наших отношений, что принесет большую пользу нашим народам.
Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.
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