Жесткие меры, принятые в Пекине, дают положительный результат

Население столицы КНР оказалось выбито из колеи в связи с появлением нового очага распространения коронавируса, который, по оценкам специалистов, более опасен и заразен, чем тот, что был выявлен в Ухане. Но не смотря на это жители Поднебесной вновь проявили солидарность и выдержку. Власти страны сразу же приняли наиболее жесткие и серьезные меры для борьбы с вирусом - было введено военное положение, ограничен весь транспорт, гражданам запретили выходить на улицы, выезжать за пределы города, вновь стала актуальна тема масок.

Данные меры, которые были введены в Китае за этот период, почти не отличаются от тех, которые эффективно реализовывает Азербайджан за последние две недели.

Если сравнивать мнения врачей из Азербайджана и Китая, все они отмечают, что такие резкие меры способны быстро дать качественный результат, и показать насколько удалось остановить распространение COVİD-19.

Многие граждане Азербайджана серьезно отнеслись к решению Оперативного штаба при Кабинете министров о жестком карантинном режиме и не выходили из дома по субботам и воскресеньям двух прошедших недель. Однако, к сожалению, были и те, кто решил пренебрежительно подойти к этому вопросу. Особенно бурные дискуссии в обществе и соцсетях вызвали водители, которые перед жестким карантином попытались выехать из Баку, а после вернуться обратно в столицу.

Многие из комментирующих эту ситуацию недоумевали по поводу того, что столь безответственное отношение может привести к увеличению числа инфицированных, как в районах страны, так и в Баку. Вследствие подобной безответственности отдельных граждан некоторые районы страны тоже могут стать "оранжевой" зоной, писали пользователи соцсетей. Дорожная полиция и TƏBİB в своем обращении к населению подчеркнули, что игнорирование требования оставаться дома каких-то два дня впоследствии чревато серьезными последствиями.

Стоит отметить, что благодаря жесткому карантину в Пекине не было зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом в течение 55 дней подряд. Единственным исключением являются единичные случаи, связанные с вернувшимися из-за границы гражданами Китая, которые незамедлительно были отправлены на карантин. Успешность борьбы с пандемией и постепенное снятие жестких мер зависит от того, насколько серьезно граждане осознают опасность ситуации, в которой находятся. Граждане Поднебесной с пониманием отнеслись к требованию властей, и смогли победить вирус на первой волне. Несомненно, достигнут аналогичного успеха и на второй волне.

Кстати, учитывая волнения пекинцев, врачи и представители медучереждений властей ответили на наиболее актуальные вопросы.

По их словам, вспышка и на этот раз достаточно серьезная, но благодаря оперативно принятым жестким мерам её удалось, как они надеятся, локализовать.

"Сейчас мы заняты определением возможного времени появления первых заражённых в городе. Учитывая, что первые случаи заражения были выявлены в середине июня, мы можем предположить, что "носитель" появился в Пекине примерно в конце мая", - отмечают эксперты.

Главный эпидемиолог КНР Ву Цзунью объяснил, что ближайшие дни будут играть ключевую роль в борьбе с новой вспышкой. Принятые меры своевременны и эффективны, а симптомы у зараженных могут проявиться в ближайшие дни. Можно будет сказать, что эпидемия стабилизировалась, если за это время число выявленных случаев не сильно увеличится.

Успеха Китая в первой победе над коронавирусом не так уж и сложно достичь. Учитывая все принимаемые правительством Азербайджана оперативные меры и решения, мы также сможем быстро избавиться от пандемии. Азербайджанцы до ослабления особого карантинного режима уже успели продемонстрировать, как соблюдение правил помогает победить пандемию.

Пандемия коронавируса стала большим испытанием для всех нас, которое мы сможем преодолеть с достоинством. Нужно лишь продемонстрировать эти прекрасные качества нашего народа - беречь себя и близких, осознавать ответственность, нося медицинскую маску в общественных местах, и соблюдать правила, предусмотренные государством.

М.Ахмедзаде