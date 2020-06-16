В Ереване задержан Гагик Царукян

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении подвергли приводу лидера парламентской фракции и партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщила журналистам депутат фракции Шаке Исаян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Армянские парламентарии обсуждают во вторник вопрос лишения лидера Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности. Соответствующее ходатайство было подано генеральной прокуратурой, которая собирается привлечь Царукяна в качестве обвиняемого по уголовному делу об избирательных взятках гражданам накануне парламентских выборов 2 апреля 2017 года.

"Забрали Царукяна со двора Национального Собрания, при том, что его депутатская неприкосновенность еще в силе и он сам с трибуны парламента объявил о том, что направляется в СНБ. При том, что без согласия Национального Собрания личная свобода (депутата) не могла быть ограничена", - заявила депутат.