Михаил Гусман: С возвращением Гейдара Алиева азербайджанский народ обрел веру в спасение страны

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в интервью телеканалу CBC рассказал о фундаментальной роли Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в современной истории Азербайджана.

Day.Az представляет полное интервью Михаила Гусмана на телеканале СВС: