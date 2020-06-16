https://news.day.az/politics/1244877.html Михаил Гусман: С возвращением Гейдара Алиева азербайджанский народ обрел веру в спасение страны - ВИДЕО
Михаил Гусман: С возвращением Гейдара Алиева азербайджанский народ обрел веру в спасение страны - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в интервью телеканалу CBC рассказал о фундаментальной роли Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в современной истории Азербайджана.
Day.Az представляет полное интервью Михаила Гусмана на телеканале СВС:
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