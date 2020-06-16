Магомедали Магомедов поблагодарил Президента Ильхама Алиева за высокую награду

Герой Труда Российской Федерации, почетный Председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за высокую награду - орден "Достлуг". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информационное агентство РИА Дагестан.

В благодарственном письме говорится: "Уважаемый Ильхам Гейдарович! Искренне благодарю Вас за оказанную мне высокую честь - награждение меня государственной наградой Азербайджанской Республики орденом "Достлуг".

На протяжении всей своей общественно-политической работы я отдавал все силы для укрепления традиционной братской дружбы между народами Дагестана и Азербайджана, между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Мне посчастливилось работать и дружить с Вашим великим отцом, основателем и национальным лидером нового Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Вы достойно и успешно продолжаете его дела.Трудолюбивый азербайджанский народ под Вашим руководством добился больших успехов в социально-экономическом и политическом развитии страны.

Своей политикой и деятельностью, направленной на укрепление дружбы с Российской Федерацией, Вы снискали большой авторитет у своего народа, дагестанцев и россиян.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и народу Азербайджана новых больших успехов в своем историческом развитии".