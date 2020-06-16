Президент Ильхам Алиев наградил группу работников сферы здравоохранения медалью "Терегги" - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении группы работников сферы здравоохранения медалью "Терегги".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения Азербайджана медалью "Терегги" награждаются нижеуказанные лица:
Абдуллаев Эльдар Гамзали оглу
Алекперов Кёнуль Фидаил оглу
Алиев Маариф Мурад оглу
Алиев Юсиф Гамат оглу
Алиева Наргиз Рафиг гызы
Гаджиев Эльдар Шабулла оглу
Гасанов Наджаф Иса оглу
Ибрагимли Адиль Исфендияр оглу
Ильдырымзаде Назим Али оглу
Исаева Мехрибан Муса гызы
Гараева Сурайя Насирулла гызы
Гулиев Забит Яхъя оглу
Мамедов Эльдар Абульфаз оглу
Муштаков Ширин Агаширин оглу
Сарваров Алияр Анвар оглу
Велизаде Джебраил Мамай оглу.
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