Милли Меджлис на очередном заседании обсудит 13 вопросов

Названа дата пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщили во вторник Day.Az в парламенте, очередное заседание состоится 19 июня в 11:00.

На заседании на обсуждение будет вынесено 13 вопросов.