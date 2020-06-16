https://news.day.az/politics/1244931.html Милли Меджлис на очередном заседании обсудит 13 вопросов
Милли Меджлис на очередном заседании обсудит 13 вопросов
Названа дата пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент).
Как сообщили во вторник Day.Az в парламенте, очередное заседание состоится 19 июня в 11:00.
На заседании на обсуждение будет вынесено 13 вопросов.
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