Армяне выгонят Пашиняна также, как Саргсяна

Нужно обладать большим талантом, чтобы суметь в такой короткий срок - всего два года! - восстановить против себя боготворившую тебя страну. Приведенный к власти толпой Никол Пашинян имел невероятный шанс начать строить Армению с нуля, очистить ее идеологию от скверны шовинизма, помириться с соседями, открыть границы, начать строить реальную экономику. На тот момент толпа принадлежала ему, и он имел возможность направить ее на путь истинный. Это был шанс для Армении, но Никол его упустил. Побоялся быть низложенным. Но лучше было бы быть низложенным тогда, стараясь спасти Армению, чем оказаться в нынешней позорной ситуации и хвататься за уползающее из-под пятой точки кресло. И теперь толпа готова прогнать его также, как и Саргсяна.

Во вторник парламент Армении вбил очередной гвоздь в крышку гроба пашиняновской власти. Главу фракции "Процветающая Армения", олигарха Гагика Царукяна лишили полномочий и разрешили арестовать. Такое решение парламент принял по итогам тайного голосования, в котором, впрочем, не приняли участие оппозиционные фракции.

Парламентское большинство дало добро на уголовное преследование в отношении Царукяна, фактически лишив его депутатской неприкосновенности.

Напомним, что с просьбой лишить Царукяна депутатской неприкосновенности обратился к парламенту генпрокурор Армении. Служба нацбезопасности завела сразу три уголовных дела, в которых фигурирует олигарх. Дела связаны с незаконным приобретением имущества, дачей взяток избирателям и другими вопросами.

Пока в парламенте проходило обсуждение и голосование, к зданию парламента были стянуты силы полиции и водометы. Параллельно в парке напротив здания парламента собрались сторонники Царукяна. Не дожидаясь акций, полиция задержала около 150 человек, среди них оказался армянский борец, чемпион Европы и бронзовый олимпийский призер Роман Амоян. Спортсмен не подчинился законным требованиям полицейских покинуть место собрания и оказал сопротивление.

Поводом для начала атаки на Гагика Царукяна стали его заявления, сделанные в начале июня, когда он обвинил власти в провале экономики и борьбы с пандемией и в том, что Пашинян и его правительство не справляются со своими обязанностями. После этого было заведено дело, а утром 14-го июня сотрудники СНБ провели обыски в его особняке, нашли там много интересного, затем он был вызван на допрос, который продолжался более девяти часов на фоне массовой акции протеста перед зданием СНБ.

По мнению политолога Андраника Теваняна, нынешняя политическая борьба связана с проблемой масштабного перераспределения собственности и капитала. Как написал политолог в соцсети "Facebook", в 2018 году власть толпы или улицы пришла на смену олигархическому режиму с намерением разбогатеть, чему объективно препятствует крупный капитал. Если премьер-министру Армении Николу Пашиняну удастся с ним справиться, то он переключится на средний и мелкий. Пашинян на государственные деньги подкупает своих товарищей по команде и распределяет премии, а атака на Царукяна уже направлена на захват частного капитала, написал Таванян.

В свою очередь, политолог Степан Даниелян заявил журналистам, что, блок "Мой шаг" и партия "Гражданский договор" в случае ареста Царукяна останутся одни. Он пояснил, что это будет означать радикальную конфронтацию на политическом поле страны. По мнению политолога, действия властей против партии "Процветающая Армения" имеют явный политический подтекст и причину. Даниелян уверен, что власти не просчитывали свои шаги, а их действия связаны с неадекватным характером и поведением премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Горлопан Пашинян готов идти даже на расшатывание страны, чем он как раз сейчас и занимается, делая один глупый шаг за другим. Провалив борьбу с коронавирусом, обрушив экономику и развалив мирный процесс по Карабаху, премьер окончательно растерялся и, скорее всего, уже осознает, что упустил власть. Дело Царукяна, в свое время помогшего Пашиняну взойти на "трон", станет роковым. Это понимают в Армении все. В том числе недруги. Например, бывший глава СНБ Артур Ванецян, который собирает вокруг себя оппозицию, раздраженную репрессивными шагами со стороны Пашиняна. История с Царукяном и угрозы арестом Ванецяну стали последней каплей, и накануне представители пяти политических сил провели встречу-обсуждение в офисе еще одного недруга Никола - АРФ "Дашнакцутюн". По информации, распространенной в соцсетях, во встрече приняли участие "Одна Армения", "Национальная повестка", "Процветающая Армения", "Родина". Отметим, что последнюю организацию возглавляет Ванецян.

Несколько дней назад мятежный экс-глава СНБ заявил СМИ, что политической договоренности у его партии с партией Царукяна пока что нет. Особое внимание большинства аналитиков тогда привлекло слово ПОКА.

Похоже, что момент настал.

Зульфугар Ибрагимов