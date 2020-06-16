Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана обратилась к призывникам

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана обратилась к призывникам.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится, что призывники должны ответственно относиться к принятым Оперативным штабом при Кабинете Министров решениям и рекомендациям, соблюдать санитарно-эпидемиологические и гигиенические правила, демонстрировать патриотизм и гражданскую позицию:

"Таким образом, каждый из вас, соблюдая фундаментальные принципы военной службы, прежде всего дисциплину, внесет большой вклад в укрепление нашего независимого государства, национального единства, сохранение здоровья себя и своих близких.

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу призывает всех призывников еще раз соблюдать принятые правительством Азербайджана решения, инструкции по борьбе с коронавирусной инфекцией".