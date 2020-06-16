МИД и Государственному таможенному комитету Азербайджана даны дополнительные полномочия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указы "Об утверждении Положения о министерстве иностранных дел Азербайджана" №16 от 29 января 2004 года и "Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете и структуры Комитета" №646 от 4 июня 2012 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, в связи с вступлением в силу закона Азербайджана "О запрещении разработки, производства, распространения (накопления) и применения химического оружия и его уничтожении" №88-VIQ от 8 мая 2020 года в Положение о министерстве иностранных дел Азербайджана вносится пункт 8.20-1 следующего содержания: "В соответствии с законом Азербайджана "О запрещении разработки, производства, распространения (накопления) и применения химического оружия и его уничтожении" осуществляет международное сотрудничество, в том числе принимает необходимые организационные меры для проведения мониторингов;".

Также, согласно указу, в Положение о Государственном таможенном комитете Азербайджана вносится подпункт 3.1.24-1 следующего содержания: "В соответствии с законом Азербайджана "О запрещении разработки, производства, распространения (накопления) и применения химического оружия и его уничтожении" вести централизованный учет предприятий, осуществляющих импорт, экспорт и транзитные операции по химическим веществам, в том числе подготавливать и представлять по назначению ежегодные декларации об этих предприятиях;".