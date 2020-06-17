Президент Ильхам Алиев: Мы поможем частному сектору, в частности, сферам, пострадавшим от пандемии, восстановлению туризма и связанным с ним отраслей

Мы поможем частному сектору, в частности, сферам, пострадавшим от пандемии, восстановлению туризма и связанным с ним отраслей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с вице-президентом компании Microsoft Филиппом Рогге, руководителем по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанной-Луиз Линде и другими представителями компании.

"Что касается нашей деятельности и планов на будущее, то, конечно, основное внимание мы уделили защите людей от коронавируса и отчетливо понимаем, что это окажет очень негативное влияние на наш экономический рост. У нас были очень большие перспективы на этот год, и первый квартал года был весьма обнадеживающим. Однако итоги пяти месяцев свидетельствуют о небольшом сокращении в валовом внутреннем продукте - примерно на 1,7 процента", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в то же время в некоторых секторах экономики, в частности, секторах, не связанных с нефтью и газом, отмечен рост.

"Поэтому сегодня мы согласуем ограничительные меры, так как COVID-19 еще существует. В то же время мы начинаем открывать нашу страну и восстанавливать деятельность различных сфер нашей жизни. Таким образом, надеюсь, что этот сбалансированный подход поможет нам, в первую очередь, продолжить успешную борьбу с пандемией. В то же время мы поможем частному сектору, в частности, сферам, пострадавшим от пандемии, восстановлению туризма и связанным с ним отраслей. Что касается нашего сотрудничества после встречи, проведенной два года назад в Баку, то, как вам известно, мы подписали соглашение. Перед встречей мне сообщили, что выданы десятки тысяч лицензий, и эта работа в настоящее время успешно продолжается", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что хорошие результаты дают наши совместные усилия против пиратства.

"Что касается наших планов на будущее, то, наверное, вам известно, что в настоящее время мы работаем над правительственной стратегией по цифровой трансформации. Надеемся на хорошее сотрудничество с Microsoft в этом вопросе. Эта программа запланирована на предстоящие пять лет. Одновременно в нашу повестку дня входят вопросы, связанные с детальной разработкой стратегии по искусственному интеллекту. В повестке дня постоянно находится кибербезопасность, так как это проблема, к которой должны быть готовы все страны. До сих пор у нас не было крупных фактов, однако никто не застрахован. Поэтому это тоже остается в числе наших приоритетов на будущее", - добавил Президент Ильхам Алиев.