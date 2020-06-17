На пленарное заседание Милли Меджлиса рекомендованы еще 4 законопроекта

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана провел онлайн-заседание, на котором были рассмотрены четыре вопроса, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис.

Сначала обсуждался законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год" (в третьем чтении).

Затем в первом чтении обсуждался законопроект о поправках в закон "О телекоммуникации".

На онлайн-заседании было подчеркнуто, что законопроект о поправках в законы "О государственной пошлине", "О государственной службе", "О профессиональном образовании", "Об общем образовании", "О дошкольном образовании" подготовлен в связи с исполнением закона № 58-VIQD от 24 апреля 2020 года о внесении изменений в законы "Об Образовании" и "О лицензиях и разрешениях".

Зампред комитета Али Масимли, депутаты Вахид Ахмедов, Вугар Байрамов, Мазахир Эфендиев, Машхур Мамедов, Айдын Гусейнов, Эльнур Аллахвердиев, Махир Аббасзаде, Агалар Велиев, Руфат Гулиев и Анар Мамедов высказались по обсуждаемым документам.

После обсуждений было принято решение рекомендовать документы к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.