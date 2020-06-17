Азербайджанские врачи наравне с военными проявили мужество в боях за независимость страны

Медики пишут сегодня героическую историю в связи с пандемией COVID-19, охватившей весь мир. Борьба азербайджанских врачей с этой угрозой заслуживает особой похвалы.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, поздравляя медицинских работников страны по случаю их профессионального праздника.

Занятые в борьбе с коронавирусом врачи, отметил он, по многу дней, недель, а то и месяцами не могут вернуться домой, дни и ночи борясь за жизни людей, зараженных вирусом.

"Среди этих врачей есть и члены Азербайджанской общины. Как руководитель общины и член парламента, я поздравляю всех работников здравоохранения с профессиональным праздником. Я думаю, что сегодня наши люди в белых халатах показывают примеры героизма", - сказал Гянджалиев.

Глава общины вспомнил в День медработника и тех врачей, которые сражались бок о бок с солдатами против армянской агрессии. Наши медики наравне с военными проявили мужество в боях за независимость страны, они рисковали собой во время трагедии 20 января и геноцида в Ходжалы.

"В годы карабахской войны многие погибли от вражеских пуль. Мы до сих пор с гордостью вспоминаем о них. Я считаю, что профессия врача священна, и каждый, кто спасает и лечит людей, заслуживают нашего преклонения", - отметил Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева