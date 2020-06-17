Состоялся онлайн-круглый стол, посвященный Дню национального спасения Азербайджана

16 июня состоялся международный онлайн-круглый стол с участием детей и молодежи Азербайджана и проживающих в разных странах мира, посвященный Дню национального спасения, который отмечается 15 июня. Мероприятие организовано министерством образования совместно с Государственным комитетом по работе с диаспорой по инициативе Республиканского центра развития детей и молодежи, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет.

Цель мероприятия заключалась в информировании наших соотечественников-школьников, проживающих в различных странах мира, о том, что в результате возвращения выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева к власти в нашей стране прекратилась гражданская война, о его неоценимых заслугах, направленных на то, чтобы Азербайджан занял достойное место на международной арене и превращение его в одно из могущественных государств региона.

В онлайн-мероприятии приняли участие входящие в возрастную группу 9-14 лет дети членов азербайджанской диаспоры в Турции, Германии, Великобритании, Канаде, США, Украине, Грузии, Казахстане, Российской Федерации, Молдове, Венгрии, Алжирской Народной Демократической Республике, Иорданском Хашимитском Королевстве, Султанате Oман, Пакистане, Турецкой Республике Северного Кипра, Королевстве Таиланд и других странах, а также школьники из Азербайджана. В целом, в виртуальном мероприятии приняли участие 100 школьников.

Заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, выступив со вступительной речью, подробно рассказал о Дне национального спасения. Он отметил, что сегодня Азербайджан стал динамично развивающимся современным государством, авторитет которого в мире с каждым днем растет. Он подчеркнул, что почитание светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева, приверженность его идеям, развитие связей азербайджанцев мира с исторической родиной, укрепление единства, сотрудничества и дружеских связей между азербайджанскими детьми и молодежью, сохранение и доведение до грядущих поколений нашего богатого культурного наследия представляют огромное значение.

Директор Республиканского центра развития детей и молодежи Фируза Султанзаде в своем выступлении поблагодарила руководство министерства образования и Государственного комитета по работе с диаспорой, всех участников проекта. Oна констатировала, что благодаря особому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, продолжающих сегодня великие идеи Гейдара Алиева, в нашей стране созданы благоприятные условия для обучения, интеллектуального развития и физического здоровья детей и молодежи.

В ходе мероприятия был показан видеоролик о популяризации в мире Азербайджана, где происходит активное экономико-политическое развитие, воспитание детей и молодежи в патриотическом духе, сохранение независимости и национально-культурного наследия.

Затем выступили дети и молодежь, добившиеся успехов в области науки, интеллектуального развития, культуры, искусства и спорта. В ходе обсуждений дети, проживающие за рубежом, говорили о диаспорской деятельности родителей, участии в мероприятиях, направленных на популяризацию нашей страны. Oни отметили, что вместе с родителями участвуют в акциях различного формата, проводимых диаспорскими организациями для доведения азербайджанских реалий до мира, в церемониях, посвященных национальным и историческим праздникам. Стараются достойно представлять Азербайджан на различных фестивалях, конкурсах, интеллектуальных и спортивных соревнованиях.