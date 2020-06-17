Встреча Президента Ильхама Алиева с руководством Microsoft подтверждает высокий уровень доверия мировых компаний к Азербайджану

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с руководством компании Microsoft в формате видеоконференции имеет ключевое значение во многих отношениях.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, это еще раз подтверждает, что доверие международных организаций, а также ведущих мировых компаний к азербайджанской экономике достаточно высоко: "Проведение подобных видеоконференций в период пандемии свидетельствует о желании этих компаний и дальше расширять отношения с Азербайджаном в постпандемический период. А это, естественно, является показателем доверия к экономике страны. С другой стороны, упомянутые в видеоконференции вопросы еще раз подтверждают высокий уровень доверия международных организаций и лидеров ведущих мировых компаний к главе Азербайджана".

Именно на этих встречах, как и на предыдущих, были высоко оценены реформы, проводимые под руководством главы государства. Это говорит о том, что преобразования Президента Азербайджана приветствуются международными организациями, а также ведущими мировыми компаниями.

В то же время эту видеоконференцию следует охарактеризовать как международную оценку мер, принятых Азербайджаном во время пандемии, в том числе проводимых реформ по поддержке предпринимателей, граждан и наемных работников. Поскольку, как и на предыдущих видеоконференциях, руководство Microsoft высоко оценивает данные меры, предпринятые Азербайджаном", - отметил Байрамов.

По словам депутата, эта встреча в то же время подтвердила, что Азербайджан является ведущей страной в регионе с точки зрения внедрения инноваций и развития информационных технологий.