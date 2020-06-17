Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и новым вице-президентом и другими представителями Всемирного банка

По инициативе Всемирного банка состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и новоназначенным вице-президентом банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и другими представителями банка.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Также в видеоконференции приняли участие помощник Президента Натиг Амиров и председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

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