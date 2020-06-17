https://news.day.az/politics/1245282.html Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и новым вице-президентом и другими представителями Всемирного банка - ФОТО
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и новым вице-президентом и другими представителями Всемирного банка - ФОТО
По инициативе Всемирного банка состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и новоназначенным вице-президентом банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и другими представителями банка.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Также в видеоконференции приняли участие помощник Президента Натиг Амиров и председатель Центрального банка Эльман Рустамов.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре