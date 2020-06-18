Азербайджан, как ведущее государство на Южном Кавказе, готов создать свою "Силиконовую долину"

Без развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном мире ни одна страна не может не только конкурировать с другими странами, но и развиваться в целом.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Насиб Махамалиев.

Комментируя видеоконференцию Президента Ильхама Алиева с представителями компании Microsoft, а также недавние переговоры главы государства с компанией Signify, парламентарий отметил, что наиболее влиятельные компании в мире всегда готовы сотрудничать с Азербайджаном в области информационных технологий.

"Это означает, что Азербайджан уделяет пристальное внимание развитию современных технологий. В целом, сотрудничество с этими компаниями очень важно как с точки зрения укрепления независимости нашей страны, так и обеспечения комплексной системы безопасности", - полагает Махамалиев.

Как напомнил депутат, в настоящее время с Microsoft ведется работа над несколькими проектами, особенно успешны совместные усилия против пиратства.

"Мое внимание было особенно привлечено к проектам, нацеленным на будущее. Считаю, что реализация этих проектов для Азербайджана крайне необходима по нескольким причинам. Во-первых, кибербезопасность является актуальной проблемой для любой страны мира. Во-вторых, это вопрос цифровой трансформации правительства, потому что благодаря дистанционному управлению решается вопрос системы образования и многие другие вопросы находят свое решение. Кроме того, создание платформы искусственного интеллекта компании Microsoft на азербайджанском языке имеет особое значение", - отметил депутат ММ.

Комментируя возможность создания Абшеронской долины наподобие Силиконовой долины в Калифорнии, Махамалиев отметил, что реализация этого проекта не только реальна, но и очень необходима.

"Будучи ведущим государством Южного Кавказа, это обеспечит быстрое развитие Азербайджана за счет реализации транснациональных проектов во всех направлениях (Север-Юг, Восток-Запад). Таким образом, наша страна превратится в логистический центр ИКТ", - заявил парламентарий, напомнив, что Азербайджан является одной из космических держав и входит в двадцатку стран космического клуба, обладая тремя спутниками.

"Благодаря сотрудничеству с Microsoft, азербайджанская молодежь работает и участвует в различных проектах во многих странах мира, в том числе и в вышеупомянутой Силиконовой долине. Политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым в сфере высоких технологий, как и в других областях, является успешной и ориентирована на развитие страны. Благодаря этой политике нашу страну ждет светлое будущее", - заключил Насиб Махамалиев.

Абдул Керимханов