МИД: Сегодня в Азербайджан из России вернутся еще 152 гражданина

Продолжается процесс возвращения в Азербайджан граждан страны, которые временно находятся на территории России, и желают вернуться.

Об этом в среду сообщила Trend начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.

По ее словам, сегодня в Азербайджан авиарейсом возвращаются еще 152 гражданина страны. Из них 146 - взрослые, шестеро - дети.