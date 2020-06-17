https://news.day.az/politics/1245293.html МИД: Сегодня в Азербайджан из России вернутся еще 152 гражданина
МИД: Сегодня в Азербайджан из России вернутся еще 152 гражданина
Продолжается процесс возвращения в Азербайджан граждан страны, которые временно находятся на территории России, и желают вернуться.
Об этом в среду сообщила Trend начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.
По ее словам, сегодня в Азербайджан авиарейсом возвращаются еще 152 гражданина страны. Из них 146 - взрослые, шестеро - дети.
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