Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Миграционный кодекс Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил закон о внесении изменений в Миграционный кодекс.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первое предложение статьи 38.6 Кодекса дано в нижеприведенной редакции:

"Проверки в списках ограничений межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы "Въезд-выезд и регистрация" проводятся в срок не позднее трех рабочих дней после обращения для выдачи одноразовой или многоразовой электронной визы; не позднее, чем в течение трех часов - при обращении для ускоренной выдачи одноразовой электронной визы; в режиме реального времени - при обращении для выдачи одноразовой электронной визы в международных аэропортах Азербайджана; при отсутствии оснований для отказа виза выдается в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти".