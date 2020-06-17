https://news.day.az/politics/1245326.html В закон Азербайджана "О туризме" внесены изменения в связи с электронными визами
В закон Азербайджана "О туризме" внесены изменения в связи с электронными визами
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О туризме".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменениям, обращения для выдачи одноразовой или многоразовой электронной визы будут рассматриваться в срок не позднее трех рабочих дней; обращения для ускоренной выдачи одноразовой электронной визы - не позднее, чем в течение трех часов; обращения для выдачи одноразовой электронной визы в международных аэропортах Азербайджана - в режиме реального времени; при отсутствии оснований для отказа виза будет выдаваться в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.
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