Глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
17 июня президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и президент Шарль Мишель провели обмен мнениями в связи с предстоящим 18 июня в формате видеоконференции Саммитом стран Восточного партнерства.
В ходе беседы было отмечено, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном являются очень важными для обеих сторон, подчеркнуто, что идет работа над Соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом.
В ходе телефонного разговора был затронут вопрос энергетической безопасности и отмечено, что проект "Южный газовый коридор" внесет вклад в это дело.
Еще раз изложив позицию Азербайджана в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, глава государства подчеркнул, что постоянные попытки руководства Армении изменить формат переговоров, его заявления о том, что Нагорный Карабах принадлежит Армении, не только препятствуют урегулированию конфликта, но и наносят ощутимый удар переговорному процессу. Президент Ильхам Алиев еще раз заявил, что разрешение конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев и Шарль Мишель также провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.
В ходе беседы обсуждались меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.
Президент Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза выразили уверенность в том, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться в интересах обеих сторон.
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