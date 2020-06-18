Армянский агитпроп подлыми заявлениями пытается обвинить Россию в провалах Пашиняна

Армянские СМИ, как всегда, обвинили во всех своих внутренних разборках Россию.

"Против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и вообще властей Армении посредством местных, а также российских СМИ идет самая подлая кампания. Это явление налицо с самых первых дней революции, и все больше получает новые проявления. Дело дошло до того, что армянские СМИ приглашают на интервью политологов, носящих фамилию с окончанием "ян", но верных до мозга костей России, и обслуживающих интересы России, которые фактически в этих эпидемиологических условиях озвучивают призывы к массовым беспорядкам", - пишет первый армянский информационный канал.

В Армении опять принимают желаемое за действительное, настолько им понравилось, особенно в последнее время, при каждом случае пинать Россию. Мы не видели и не видим в российских СМИ признаков "подлой кампании" против Армении. И не знаем армянских политологов, журналистов и прочих, живущих в России армян, которые были бы преданы этой самой России "до мозга костей". Все, кого мы знаем, слышим и видим в российских СМИ, на ТВ, неустанно доказывают, что до мозга костей преданы исключительно интересам армянства, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Армянские СМИ при этом привели в пример Андраника Миграняна, который на страницах армянских, а не российских изданий, что-то там брякнул о начале массовых акций протеста против пашиняновской администрации. Простите, но это ваше армянское дело. Причем здесь Россия и "подлая кампания" в "российских" СМИ?

Наш старый российский "друг", армянский политолог Левон Ширинян при этом заявляет, указывая на Миграняна, что "представитель чужого государства делает попытку вмешаться во внутренние дела Армении, что уголовно наказуемо".

"Ничего не означает, что он по национальности армянин. Предлагаем МИД РА объявить такого рода армян "персонами нон-грата" и вообще запретить их въезд в Армению и "Арцах" (азербайджанский Карабах - авт)", - сказал Ширинян в беседе с Первым Информационным.

А у нас встречное предложение в адрес Армении: заберите своих мигранянов, симоньянов и прочих обратно в Армению, и там с ними разбирайтесь!

Но армяне лукавят, они этого никогда не сделают. Потому что сила армян - в их лобби, в диаспоре, потребляющей ресурсы других стран, а заодно и исполняющей роль "пятой колонны" в странах пребывания, особенно в России.

Однако в Армении не ценят роль России в создании и поддержании армянского государства и армянских граждан.

"Кремль всегда использовал чужих отребьев для своих интересов. Раньше коммунистов, ныне уголовных элементов. Я хотел бы спросить у властей РФ: вы партнеры или место для сбора отребьев? Какую связь имеет этот мусор с армянами? Независимость необратима, а скоты это не понимают. Пашинян должен остаться со всеми своими ошибками. Кто не хочет, пусть уберется. Услужливая криминальная олигархия Москвы и предатели обречены на провал", - негодует "наш друг" Ширинян.

В свою очередь депутат ВС Азат Аршакян считает, что такие, как Мигранян и остальные, "являются заложниками" в РФ.

"Это не только лишь Мигранян, ко всем заявлениям людей с фамилиями, оканчивающими на "ян", "анц" в РФ надо относиться с сочувствием. Они там подвергаются насилиям и угрозам, и делают очевидные заявления против интересов армянского государства. Но также есть люди, которые не делают заявлений, они подвергаются наказаниям и лишениям, но против армянского государства и народа не идут", - сказал Аршакян.

Представляете, оказывается, Мигранян, Симоньян, Кеосаян, Худавердян, Тадевосян, Бабаян, Багдасаров, Габрелянов, Андреасян, Мартиросян, Дишдишян, Галустян, Вартанян и многие, многие, многие другие преуспевающие армяне в России - "заложники"!! Они, оказывается, подвергаются "насилиям и угрозам" в России! И в Краснодаре, и в Сочи, и в Адлере, и в Ставропольском крае - везде армяне "заложники" России!

Мы сами хотели бы оказаться на месте этих армянских "заложников"! А самих "заложников" оптом отправить на Родину в Армению. И тогда армянам не на кого будет жаловаться и сочувствовать своим соотечественникам, которых в России "пытают", "подвергают насилию"...

Вот, например, Маргарита Симоньян - самый уставший от российских пыток армянский "заложник" в России. Наверное, будучи в "заложниках", легче обкрадывать российский бюджет, разъезжать на самых дорогих автомобилях и есть бобров, запивая шампанским...

Вы когда-нибудь слышали от Симоньян, Кеосаяна, Мартиросяна, Багдасарова и прочих безбедно живущих в России армян антиармянские заявления? Даже когда Армения встала на путь прозападной ориентации и свершила массу провокаций против России? Нет. Армяне продолжают популяризировать в России тему "армянского геноцида", защищать фашиста Нжде, подрывать российско-турецкие отношения, поддерживать армянские инициативы на Кубани и прочее.

И что, после этого их подвергли "наказаниям и лишениям"?!

Очевидно, что Марго, ее сестра Алиса, муж Тигран и другие многочисленные армянские родственники, отпилившие солидную часть российских бюджетных денег, продолжают "терпеть лишения" в России, и их "стойкости тела и духа" можно только позавидовать.

Или глава "Ташир", беспредельный армянский олигарх Самвел Карапетян, избивающий москвичей, тоже терпит лишения в России? Или Карен Шахназаров, годами сидящий в кресле главы "Мосфильма"? Или Гарик Мартиросян и Артур Джанибекян, сделавшие миллионы на политике деградации умов россиян посредством своих полит-"комедийных" проектов? Или медиа магнат Габрелянов, мастер провокаций, слепленных им в "российских" интересах..

Такие "лишения" в России мало кто испытывает.

В основном наши "многострадальные" армяне. И таких армянских "заложников" в России сотни тысяч.

Однако Россия готова проявить жест милосердия и отпустить всех армянских "заложников" в Армению.