https://news.day.az/politics/1245443.html Азербайджан - самый близкий друг и союзник Турции - Опрос
Азербайджан - самый близкий друг и союзник Турции - Опрос
Согласно опросу, проведенному турецким университетом KADİR Has, 65,6 процента населения страны считают Азербайджан самым надежным другом и союзником Турции.
Как передает Day.Az, об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно итогам опроса, 70 процентов населения считают, что США являются реальной угрозой для Турции.
В отчете отмечается, что 30,2 процента считают, что Анкара должна укрепить отношения с тюркоязычными странами, 24,8 процента - с мусульманскими странами, остальные 55 считают, что Анкара должна развивать отношения со всеми странами.
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