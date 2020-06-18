Азербайджан - самый близкий друг и союзник Турции

Согласно опросу, проведенному турецким университетом KADİR Has, 65,6 процента населения страны считают Азербайджан самым надежным другом и союзником Турции.

Как передает Day.Az, об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно итогам опроса, 70 процентов населения считают, что США являются реальной угрозой для Турции.

В отчете отмечается, что 30,2 процента считают, что Анкара должна укрепить отношения с тюркоязычными странами, 24,8 процента - с мусульманскими странами, остальные 55 считают, что Анкара должна развивать отношения со всеми странами.