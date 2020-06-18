Пашинян расправляется с оппозицией

Все, как говорил классик, смешалось в доме Никола Пашиняна. То есть в руководимой им стране. События там действительно происходят примечательные. Хотя, конечно, Армении к революционным ситуациям и беспорядкам не привыкать. За всю ее недолгую историю никто не приходил к власти и не покидал ее не токсичным путем.

Как известно, 16 июня парламент лишил олигарха Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и дал добро на его арест. Председатель "Процветающей Армении" был допрошен в Совете национальной безопасности, против него возбуждено уголовное дело, на его вилле произведен обыск и изъято много всего интересного.

Но дело тут, конечно, не в находках силовиков, а в политике. Это ясно всем, и потому дело Царукяна не выглядит как борьба с олигархией и возвращение народу нетрудовых доходов богачей.

Дело в том, что Гагик Царукян - это весомая сила в Армении. Благодаря своему капиталу, конечно же, но не он первый и не он последний, кто решил совместить бизнес и политику и даже заседает в парламенте.

Кто следит за новостями из Армении, хорошо помнит, что Царукян поддержал Пашиняна в апреле 2018 года и помог ему захватить власть. Точнее, не стал мешать "гаврошу" сместить карабахский клан. Два года олигарх молчал, демонстрируя лояльность новым властям, но в последние недели ситуация в Армении в связи с пандемическим и экономическим кризисом ухудшилась настолько, что Царукян заговорил.

Выступив на заседании своей фракции, он заявил, что власти Армении не способны выполнять взятые на себя обязательства, что Пашинян проиграл войну с коронавирусом и поверг страну в кризис.

После этого прежде скрытая ненависть к миллиардеру, которого новой власти не удалось "раскулачить", перешла в открытые политические репрессии. Это прямое политическое преследование фактически оппозиционного лидера, критикующего власти, использование административного ресурса для удушения свободы слова. Давление на Царукяна - при всей одиозности этого персонажа - иначе не назовешь. Но, что интересно, этого в упор не замечают международные организации, всевозможные правозащитные НПО и отдельные горлопаны, считающие себя "вестниками свободы".

Между тем, материала для возмущенных заявлений в адрес действий армянских властей набралось достаточно. Возьмем, например, акцию протеста, проходившую около здания СНБ, когда внутри допрашивали Гагика Царукяна. Собрались сотни людей, которые озвучивали требования отставки властей и критиковали ситуацию в стране. Протест был мирным, но на граждан был спущен спецназ, который грубо разогнал митингующих и задержал 250 человек.

Такая же ситуация сложилась, когда в парламенте проходило голосование о лишении Царукяна неприкосновенности. Сторонников опального депутата удалили от здания законодательного органа, применив грубую силу и задержав еще полторы сотни человек.

Налицо нарушение практически всех принципов, которые так ценят западные правозащитники. Более того, было оказано давление на журналистов, чего почему-то не заметила вездесущая организация "Репортеры без границ". Оператор агентства "Новости-Армения" Гарик Абелян пострадал в потасовке перед зданием СНБ, когда Царукян вышел к журналистам и начал отвечать на их вопросы. Во время интервью нагрянула полиция, журналистов взяли в кольцо и начали его сжимать. "Нас спрессовали и начали бить направо и налево всех без разбору. Никто ничего не понимал. Я упал на землю, моя техника повредилась, мне наступили на руку и повредили локоть", - рассказал Абелян.

Разве не факт для беспокойства? Но Запад молчит. Молчит Госдепартамент США, молчит ПАСЕ, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, послы США и других западных стран в Армении набрали в рот воды. Только Европейская народная партия, наконец, подала голос и выразила свою обеспокоенность. И то потому, что саргсяновская РПА является партнером ЕНП, и в наезде на Пашиняна кровно заинтересован сам Серж Саргсян.

Впрочем, это не первый случай, когда вопиющие нарушения прав и свобод игнорируются теми, кто вроде бы должен их замечать и осуждать. Права человека не ставились ни в грош в Армении при всех режимах. Но прежде власти как-то старались делать хорошую мину при плохой игре, Никол же Пашинян даже не старается скрывать своих методов. Возьмем, к примеру, оппозиционного политика и журналиста Мгера Егизаряна, умершего в тюрьме после многодневной голодовки. Второй год находится за решеткой без приговора и внятного судебного дела экс-президент Роберт Кочарян. Мы далеки от защиты прав главы карабахского клана, военного преступника и сепаратиста, но просто интересно, насколько действия в его отношении со стороны властей Армении соответствуют духу принципов, проповедуемых западными правозащитными и международными структурами.

Или же возьмем постоянные открытые угрозы расправой, озвучиваемые премьер-министром. Когда руководитель страны грозит кулаком, обещая размазывать оппонентов по стенке и укладывать на асфальт, это серьезный повод для беспокойства тех, кто считает себя проводниками прав и свобод. Пашинян расправляет со всеми, кто в будущем так или иначе могут представлять угрозу для его власти. А молчание Запада вдохновляет его на еще большие репрессии. Единственная цель Пашиняна - продлить свое правление. В Армении им создана тоталитарная революционная диктатура.

При этом сам армянский премьер далеко не ангел. Высокие идеи, с которыми он привел два года назад толпу в Ереван, давно нивелировались жаждой обогащения. Для этого Никол использует государственный бюджет, так как сам никогда не занимался предпринимательством и собственного капитала не имеет. Как тот же Царукян. Ходят слухи о родстве Пашиняна с олигархом Самвелом Алексаняном, что он старательно скрывает. Более-менее проясняются в связи с последними событиями и отношения Пашиняна с церковью. Дело тут не в борьбе с нездоровым, пропитанным национализмом духовным институтом и мошеннике-католикосе, а в банальном желании контролировать миллионы ААЦ. Как известно, армянская церковь богата. Как она обогащается, в данном случае не важно. Важно то, что Никол изо всех сил пытался взять под контроль денежные потоки, текущие от диаспоры к ААЦ, но не получилось. В качестве мести Гарегину, сам Пашинян перед началом пандемии в Эчмиадзине передал журналистам фото бегущего из города католикоса.

Мы уже не говорим о так называемых "первых демократических выборах" в Армении, проходивших в условиях откровенных репрессий и давления на избирателей и кандидатов в депутаты.

Одним словом, состав преступления властей Армении налицо. И потому непонятно, почему молчат при других обстоятельствах крикливые правозащитники и не жалеющие слов международные организации. Как не вспомнить тут о господине Соросе, которого с самого апрельского переворота называют покровителем и спонсором Никола Пашиняна.

Что ж, покровитель хорошо заботится о своем питомце, чтобы вложенные в "революцию" доллары не пропали зря.

Зульфугар Ибрагимов