Главный армянин России выставил себя на посмешище

"Что это было?" Таким вопросом задаются многие российские армяне, и не только российские, прочитавшие эмоциональное обращение главы Союза армян России Ары Абрамяна в связи с давлением властей Армении на олигарха Гагика Царукяна.

Ара Абрамян известен своей безграмотностью и недалекостью. Как смеются в соцсетях его же соотечественники, русский язык он так и не выучил, а армянский забыл. Видимо, так оно и есть, иначе как объяснить появление подобного безграмотного во всех отношениях текста. Обращение разместил на своей странице в Facebook один из пользователей. И что примечательно - никто из прокомментировавших этот "шедевр" не усомнился в подлинности текста. Знают, знают российские армяне своих героев в лицо, узнают по почерку.

Ара Аршавирович был так сильно возмущен действиями Пашиняна, что из головы, видимо, вылетели остатки зацепившихся со школьной поры познаний об орфографии и пунктуации русского языка. И в результате получилось вот это (без изменений и исправлений):

"Дорогие армяне и соотечественники! Союз армян России выражает упорное усилие высказаться по поводу попытки политического впопиливания Гагика Царукяна.

Никол Пашинян! Вызываем тебя прекратить искать бревно в глазу слона в посудной лавке! Ты когда тогда иногда с ним туда-сюда, никогда не думал, что когда-то будет не так, как тогда? Если да, то почему не тогда? Если нет, то почему не когда-то, или, лучше, никогда? Тем более, когда в стране коронавирус, экономика в депрессии от рецессии, денег нет, но вы держитесь за репрессии?

Гагик Царукян! Не запрягай ситуацию! Если предложат помириться - помирись и не стриги с дареного коня шерсти клок. Лучше быть последним львом среди гиен, чем синицей в ежовых рукавицах. Да, обидно, да, нелегко, но любишь кататься - полюбишь и козла.

Отдельно остановимся на бездейственных мерах полиции во время протестов против правосудия. Нужно ли насильно уплотнять ненасильственный митинг, когда вирус и так опыливает страну?

Мы выступаем за устранение верховенства равенства закона, и, чтобы все в Армении - что Царукян, что Пашинян, подвергались справедливому политическому преследованию.

Союз Армян России - древнейший союз армян России в России, и, благодаря моему упорному усилию, долгое время, единственный. Мы верим, что под Путиным руководством все вместе сможем жить - и то хорошо!"

Кто-нибудь что-нибудь понял?

Бог с ним, с языком. Непонятна даже сама мысль Аршавировича - так за Царукяна он или за Пашиняна? Если за Царукяна, то почему критикует акции протеста, называя их "против правосудия"? Если за Пашиняна, то с какой стати призывает его "прекратить искать бревно в глазу слона в посудной лавке"? Если против обоих, то для чего было делать заявление вообще? Полная белиберда. Видно, что Абрамян слышал в детстве русские поговорки про саночки, козла, бревно и слона в посудной лавке. Но все это как-то смешалось в его голове, наложилось на армянскую логику, и результат получился более чем смешной.

Читая воззвание Абрамяна, того гляди, сам забудешь русский язык. И захотев произнести что-то, не заметишь, как заговоришь эзоповым языком главного армянина России. Пусть слушатели или читатели потом сами гадают, что там случилось, когда "ты когда тогда иногда с ним туда-сюда, никогда не думал, что когда-то будет не так, как тогда?"...

Зульфугар Ибрагимов