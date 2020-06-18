Афет Гасанова: Система здравоохранения и врачи Азербайджана стоят на передовой борьбы с коронавирусом

Вчера, 17 июня, в стране отмечался профессиональный праздник медицинского работника Азербайджана.

Данный праздник был учрежден в 2001 году великим лидером Гейдаром Алиевым, и этот шаг продемонстрировал особое значение, которое придавалось и придается в стране сфере здравоохранения.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Она отметила, что после восстановления независимости Азербайджана великий лидер уделял пристальное внимание сфере здравоохранения.

"После возвращения Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти 15 июня 1993 года в развитии здравоохранения страны начался новый этап, именно благодаря его особому вниманию и заботе в стране удалось добиться важных успехов в развитии этой отрасли. Также были проведены важные и последовательные работы по усилению законодательной базы системы здравоохранения страны. Были разработаны и приняты законы "О защите здоровья населения", "О донорстве крови и ее компонентов", "О пресечении распространения болезни, вызываемой иммунодефицитом человека (СПИД)", "О фармацевтической деятельности", "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей", "О медицинском страховании" и т.д.", - сказала она.

Гасанова подчеркнула, что сегодня политический курс великого лидера успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

"Также большое внимание и заботу к сфере здравоохранения проявляет и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. За прошедшие годы были осуществлены важные работы по усовершенствованию инфраструктуры, материально-технической базы и кадрового потенциала системы здравоохранения. Сегодня наряду с Баку во всех регионах Азербайджана население обслуживают медицинские учреждения, оснащенные современным медицинским оборудованием. Так, в последние годы свыше 600 медучреждений страны были либо перестроены, либо капитально отремонтированы, а также оснащены самым современным оборудованием и переданы в эксплуатацию", - отметила она.

Депутат подчеркнула, что, к сожалению, сегодня весь мир находится в тисках коронавирусной пандемии, которая поставила мировую систему здравоохранения лицом к лицу с серьезными проблемами.

"В Азербайджане тоже проводится серьезная борьба с коронавирусом, в которой на передовой находятся наши врачи. Во время пандемии медицинские работники, ставя под угрозу свои жизнь и здоровье, демонстрируют профессионализм и самоотверженность в борьбе с вирусом. И сегодня в основе успешной борьбы с коронавирусом в Азербайджане стоят реформы и созидательные работы, проведенные до настоящего времени в сфере здравоохранения. Если бы в Азербайджане не было современных клиник и профессионального медицинского персонала, то ситуация с коронавирусом в стране была бы удручающей. Пользуясь возможностью, хочу выразить глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание, оказываемое сфере здравоохранения, и сердечно поздравляю всех медицинских работников, наших врачей, желаю им успехов в этом ответственном деле", - заключила Гасанова.