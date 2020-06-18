https://news.day.az/politics/1245524.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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