Пашинян стал тоталитарным диктатором Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян арестовывает своих прошлых и будущих политических соперников и ограничивает свободу слова и прессы в стране. Осуществляя данные действия с особой агрессией, он прячется за кулисами демократии, утверждая, что якобы "борется с коррупцией". Таким образом, Пашинян использует универсальные ценности в качестве инструмента своей политики репрессий.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

"Полиция массово арестовала активистов гражданского общества и простых граждан, вышедших на улицы в знак протеста против задержания главы оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна", - отметил парламентарий.

По мнению нашего собеседника, 16 июня произошедшее лишение Царукяна депутатской неприкосновенности со стороны парламента и даже возможный его арест связан с двумя причинами.

"Во-первых, Пашинян считает Царукяна серьезным политическим конкурентом, во-вторых, Царукян регулярно критиковал работу правительства Пашиняна", - пояснил он.

Бабаоглу отметил, что инцидент, связанный с Царукяном, является еще одним свидетельством давления и фактом политического преследования.

"Из-за этих шагов Пашиняна, население Армении начинает воспринимать его в качестве диктатора", - заявил наш собеседник, подчеркнув, что сегодня страна переживает период двойного кризиса - политического и пандемического.

Парламентарий объяснил, что единственной целью Пашиняна является установление тоталитарной диктатуры путем продления срока его правления с помощью политических репрессий в стране.

Депутат с сожалением отметил, что ни Госдепартамент США, ни Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ни посол США в Армении не прокомментировали этот инцидент.

"Если демократические ценности, права человека и свобода слова действительно являются высшими ценностями для западных демократических институтов, они должны адекватно реагировать на происходящее в Армении и разоблачать диктаторский режим страны-оккупанта", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов