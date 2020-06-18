Президент Татарстана поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
По случаю государственного праздника Азербайджана - Дня Республики примите самые теплые поздравления татарстанцев и мои лично. Вам, всем гражданам Азербайджанского государства желаем светлого праздничного настроения, оптимизма, крепкого здоровья и счастья. Пусть единство, сила духа, трудолюбие народа Азербайджана будут залогом прочной стабильности и уверенного будущего Вашей прекрасной страны, успешного преодоления непростой ситуации, которую проживает сегодня наша планета.
Уверен также, что сегодня особенно важно объединять усилия всех народов мира перед лицом глобальных вызовов, и я надеюсь, что мы и впредь будем сообща активно трудиться над развитием конструктивного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном в интересах стратегических российско-азербайджанских отношений, в целом, во имя укрепления международного мира и взаимопонимания", - говорится в поздравительном письме.
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