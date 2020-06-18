Внесено изменение в повестку заседания Милли Меджлиса

В повестку заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 19 июня 2020 года, внесены новые вопросы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, если ранее планировалось обсудить 13 вопросов, то теперь эта цифра достигла 17.

Ниже приведены вопросы, которые будут вынесены на обсуждение на заседании внеочередной сессии парламента:

1. Законопроект "О выполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год" (в третьем чтении);

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О Судебно-правовом совете" (в третьем чтении);

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О медиации";

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана;

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О дорожном движении";

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об административном контроле над деятельностью муниципалитетов" (в первом чтении);

7. Законопроект о внесении изменений в утвержденный законом Азербайджана № 74-İQ от 17 мая 1996 года "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана";

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О статусе муниципалитетов";

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об управлении земель муниципалитетов";

10. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "О государственной пошлине", "О государственной службе", "О профессиональном образовании", "Об общем образовании" и "О дошкольном образовании";

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об исполнительных чиновниках";

12. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (в первом чтении);

13. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджана об исполнении наказаний (в первом чтении);

14. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана (в первом чтении);

15. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (в первом чтении);

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О телекоммуникации"(в первом чтении);

17. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О государственной пошлине" (во втором чтении).