Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент, дорогой Брат.
Сердечно поздравляю Вас с избранием представителя братской Турецкой Республики господина Волкана Бозкыра на должность председателя Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Благодаря последовательной и успешной деятельности турецкой дипломатии, осуществляемой под Вашим руководством, Ваша страна завоевала большой авторитет на международной арене. Известие об избрании по Вашей личной инициативе впервые в истории системы ООН представителя Турции на столь важный пост чрезвычайно обрадовало нас.
Уверен, что совместными усилиями азербайджано-турецкие дружественные и братские отношения будут успешно продолжаться и в многосторонней плоскости.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Турции - постоянного благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
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