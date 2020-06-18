Руфиз Гонагов: Западные институты, называющие себя "вестниками демократии", почему-то не реагируют на события в Армении

Сегодняшние репрессии против политических оппонентов в Армении показывают, что правительство Пашиняна полностью утратило поддержку народа.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Центра исследования международных отношений, доктор философии по политическим наукам Руфиз Гонагов.

По его словам, лишение депутатской неприкосновенности руководителя фракции "Процветающая Армения", миллионера Гагика Царукяна решением парламента 16 июня и подготовки к его аресту показывают, что Пашинян хочет продлить жизнь своему правительству, создав в стране атмосферу страха.

"К сожалению, несмотря на нарушение свободы слова и политические репрессии в сегодняшней Армении, западные институты, называющие себя "вестниками демократии", по-прежнему молчат и не реагируют на эти события в стране. Всем известно, что будучи вассалом, Армения является страной-агрессором без независимой внешней и внутренней политики. Однако международные организации и Минская группа ОБСЕ не называют агрессора своим именем", - отметил Гонагов.

По его словам, все это показывает, что такие институты, как "Фонд Сороса", придерживаются двойных стандартов, демонстрируя несправедливость и попрание международного права.

"Сегодня, пропагандируя фашизм, Армения бросает вызов всему миру. Но мировое сообщество не дает этой стране должной оценки. По мере продолжения этой ситуации Армения становится более агрессивной, неся угрозу для безопасности в регионе и во всем мире", - добавил Руфиз Гонагов.