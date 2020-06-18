https://news.day.az/politics/1245653.html Лейла Абдуллаева: В мире высоко оценивается практика борьбы с коронавирусом в Азербайджане
Лейла Абдуллаева: В мире высоко оценивается практика борьбы с коронавирусом в Азербайджане
Страны мира высоко оценивают практику борьбы с коронавирусом в Азербайджане.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.
По ее словам, цель принимаемых мер заключается в предотвращении распространения коронавируса.
"Чтобы пресечь распространение коронавируса, мы должны соблюдать правила. Оперативный штаб в свою очередь принимает все необходимые меры в данном направлении", - сказала Абдуллаева.
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