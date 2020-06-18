Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного председателя Генассамблеи ООН Волкана Бозкыра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному председателю Генеральной Ассамблеи ООН Волкану Бозкыру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Бозкыр,

Сердечно поздравляю Вас с избранием накануне 75-летнего юбилея Организации Объединенных Наций на должность председателя Генеральной Ассамблеи.

Избрание в истории системы ООН представителя братской Турецкой Республики на столь высокий пост чрезвычайно радует нас.

Азербайджанская Республика и как член ООН, и как действующий председатель Движения неприсоединения готова тесно сотрудничать с Вами, всесторонне расширять наши связи.

Уверен, что Ваш профессионализм и многолетний опыт в области дипломатии внесут важный вклад в выполнение задач, стоящих перед Генеральной Ассамблеей, послужат развитию мультилатерализма в мире.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, успехов в предстоящей ответственной работе", - говорится в послании.