https://news.day.az/politics/1245677.html Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите стран "Восточного партнерства" в формате видеоконференции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите стран "Восточного партнерства" в формате видеоконференции - ФОТО
18 июня состоялся саммит стран "Восточного партнерства" в формате видеоконференции.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу главы государства, на саммите выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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