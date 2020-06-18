Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите стран "Восточного партнерства" в формате видеоконференции

18 июня состоялся саммит стран "Восточного партнерства" в формате видеоконференции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу главы государства, на саммите выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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