ЕС: Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению с Азербайджаном находятся на продвинутой стадии

Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению с Азербайджаном находятся на продвинутой стадии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Европейского совета Шарль Мишель во время брифинга для прессы после видеоконференции лидеров ЕС и стран программы "Восточного партнерства".

Он сообщил, что саммит стран "Восточного партнерства" состоится в марте 2021 года в Брюсселе.

"Мы определили пять приоритетов, пять важных тем, которые мы будем решать вместе, чтобы хорошо подготовиться и принять в следующем году совместную декларацию", - сказал он.

Мишель отметил, что "Восточное партнерство" является приоритетом внешней политики ЕС.

"За последнее десятилетие наше сотрудничество процветало. Торговля между ЕС и его шестью партнерами удвоилась. Вместе страны "Восточного партнерства" являются десятым по величине торговым партнером ЕС ", - сказал президент Европейского совета.

Далее, говоря о сотрудничестве в борьбе с COVID-19, Мишель сказал, что Европейский Союз очень быстро отреагировал, предоставив средства поддержки партнерам в регионе.

"Один миллиард евро был мобилизован для поддержки этих стран в регионе. Мы также предоставили медицинское оборудование, перчатки, маски и респираторы. Эта поддержка ясно показывает важность "Восточного партнерства" для ЕС", - сказал он.