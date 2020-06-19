Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с Европейским Союзом – один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана

Сотрудничество с Европейским Союзом - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

"Азербайджан является активной страной-партнером Восточного партнерства. Сотрудничество с Европейским Союзом - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. У нас тесное сотрудничество со многими странами-членами Европейского Союза. Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с 9 членами Европейского Союза. Мы находимся на заключительной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве с Европейским Союзом. 90 процентов текста уже согласовано", - отметил глава государства.

По его словам, два года назад в Брюсселе между Азербайджаном и Европейским Союзом был парафирован документ "Приоритеты партнерства", в котором подчеркивается приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ. "Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован на основе тех же принципов. Армения продолжает оккупацию 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана. Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана уже около 30 лет находятся под армянской оккупацией. В результате проводимой Арменией политики этнической чистки более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. 4 резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана. Вместо соблюдения данных резолюций, а также соответствующих документов, принятых ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европейским парламентом и другими международными организациями, Армения осуществляет политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Вопреки тому, что говорит премьер-министр Армении, пытающийся свести на нет суть и формат переговоров, Нагорный Карабах - это не Армения, Нагорный Карабах - это Азербайджан, и весь мир признает его таким. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена", - заявил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, несмотря на оккупацию и гуманитарную катастрофу, Азербайджан добился больших результатов в социально-экономическом развитии. "За последние 16 лет наш валовой внутренний продукт увеличился втрое, уровень бедности сократился с 49 до 5 процентов. Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Примерно 50 процентов нашей торговли приходится на долю государств-членов. Уже почти 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком, транспортирующим сырую нефть на европейские рынки. В ближайшем будущем мы начнем оснащать государства-члены Европейского Союза природным газом. Наша страна стала инициатором строительства Южного газового коридора, являющегося интегрированной трубопроводной системой протяженностью 3500 километров, которая свяжет Азербайджан с рынками Европейского Союза, и финансировала его. Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации энергии", - подчеркнул глава государства.