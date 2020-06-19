Президент Ильхам Алиев: Нагорный Карабах – это не Армения, Нагорный Карабах – это Азербайджан, и весь мир признает его таким

Нагорный Карабах - это не Армения, Нагорный Карабах - это Азербайджан, и весь мир признает его таким.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

"Армения продолжает оккупацию 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана. Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана уже около 30 лет находятся под армянской оккупацией. В результате проводимой Арменией политики этнической чистки более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. 4 резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана", - заявил глава государства.

По его словам, вместо соблюдения данных резолюций, а также соответствующих документов, принятых ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европейским парламентом и другими международными организациями, Армения осуществляет политику незаконного заселения на оккупированных территориях.

"Вопреки тому, что говорит премьер-министр Армении, пытающийся свести на нет суть и формат переговоров, Нагорный Карабах - это не Армения, Нагорный Карабах - это Азербайджан, и весь мир признает его таким. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.