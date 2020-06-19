Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации энергии

Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации энергии.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

"Несмотря на оккупацию и гуманитарную катастрофу, Азербайджан добился больших результатов в социально-экономическом развитии. За последние 16 лет наш валовой внутренний продукт увеличился втрое, уровень бедности сократился с 49 до 5 процентов. Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Примерно 50 процентов нашей торговли приходится на долю государств-членов. Уже почти 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком, транспортирующим сырую нефть на европейские рынки. В ближайшем будущем мы начнем оснащать государства-члены Европейского Союза природным газом. Наша страна стала инициатором строительства Южного газового коридора, являющегося интегрированной трубопроводной системой протяженностью 3500 километров, которая свяжет Азербайджан с рынками Европейского Союза, и финансировала его. Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации энергии", - заявил глава государства.

Меры, принятые против пандемии коронавируса, позволили нам сохранить ситуацию под контролем, а потери - на минимальном уровне, добавил он. "Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с коронавирусом. Азербайджан, избранный в 2019 году единогласным решением 120 стран-членов Движения неприсоединения председателем организации, 4 мая этого года организовал в онлайн-формате Саммит Движения, посвященный COVID-19. Мы высоко оцениваем участие Европейского Союза и Африканского союза в данном мероприятии. Хочу выразить признательность верховному представителю господину Жозепу Боррелю за видеообращение. Надеемся, что это станет началом активного сотрудничества между Европейским Союзом и Движением неприсоединения. Мы также предложили провести посредством видеоконференции специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященное COVID-19. Азербайджан добровольно выделил Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов США на борьбу с пандемией. В то же время наша страна до сих пор оказала гуманитарную помощь 29 государствам и планирует продолжать эту работу", - сказал Президент Ильхам Алиев.