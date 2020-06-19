Суд над Мубаризом Мансимовым

Завершилось расследование в отношении азербайджанского бизнесмена Мубариза Мансимова, которого власти Турции обвиняют в сотрудничестве с террористической организацией FETO.

В 26-страничном обвинительном заключении прокуратура Стамбула подробно раскрыла связи Мансимова с FETO, в том числе его регулярные контакты по телефону с руководителями этой организации, Акыном Ипеком, Суатом Йылдырымом и Сулейманом Уйсалом. Больше того, выяснилось что Мансимов встречался с российским имамом FETO Ахметом Хамди Вуралом в своем офисе.

Документы показывают, что Мансимов имел активные контакты с террористами из FETO, а его сотрудничество с ними продолжалось до 2016 года. Упомянутый ранее Ахмет Вурал, отвечавший за внешнюю структуру FETO, провел как минимум одну тайную встречу и переговоры с Мансимовым, в ходе которых они использовали спецприборы, опасаясь слежки или прослушивания.

Обвинение утверждает, что Мансимов занимал высокое место в иерархии организации, встречался лично с Фатуллахом Гюленом, и даже приобрел некоторые его личные вещи для дальнейшей демонстрации в музее. Кроме того, бизнесмен оказывал материальную помощь FETO, использовал связи и административный ресурс для защиты деятельности школ и курсов, принадлежавших организации в зарубежных странах.

Прокуроры требуют наказать Мансимова - на днях его дело рассмотрит стамбульский суд по тяжким преступлениям.

Показательно, как Мубариз Мансимов, обивавший двери Лукойла и SOCAR ради одного только рукопожатия с Вагитом Алекперовым или Ровнагом Абдуллаевым, получал от них потом миллиардные контракты - а потом фактически ударил ножом в спину обоих. Это ли не предательство и лицемерие? А если нет - то как охарактеризовать его поступки?

Почему Мансимов атаковал Лукойл и SOCAR? Ответ прост: именно Вагит Алекперов и Ровнаг Абдуллаев сделали компанию Palmali, принадлежащую Мансимову, всемирно известной. Опять же, благодаря контрактам на миллиарды долларов.

Оба этих имени задавили Мубариза Мансимова. Он наивно думал, что его успех - это личная заслуга, плоды его таланта или способностей. Наверняка, именно поэтому Palmali разорвала контракты с SOCAR и Лукойл

Кроме того, присвоение имени Расулзаде судам Palmali было, так сказать, операцией, а имени Абульфаза Эльчибея - уловкой для привлечения националистов в Турцию.

Мубариз Мансимов вляпался в скандал вокруг своего 21-летнего судна, которое оказалось замешано в контрабанде топлива. Тот факт, что кораблю Мансимов присвоил имя Мамеда Эмина Расулзаде - это пример вопиющей безответственности. В 2015 году был большой скандал, который даже обсуждался в Украинском парламенте - и виновник всего этого - Мансимов

Мубариз Мансимов почти каждый день подчеркивал на своей странице в Facebook, что он гражданин Турции, не намерен вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, особенно в политику, думает только об Азербайджане и азербайджанцах, выступает против коррупции и взяточничества, занимается благотворительностью и бизнесом и так далее.

Мубариз Мансимов не знал политических интриг, он был совершенно наивен в этой области, и, поскольку он считал себя "и политиком", он становился орудием в руках мастеров интриг и подлых сценариев.

Одним из обвинений против него было то, что Мубариз Мансимов, имеет споры с SOCAR, использовал незаконную схему искусственной задержки выплат по миллионным долгам. Больше того, Мансимов намеревался и вовсе избежать платежа

Мансимов теперь утверждает, что выдвинутые против него обвинения являются ложными, необоснованными и просто "жертвой мастерски подготовленной игры".

В Турции нет фактов, подтверждающих, что он жертва . Но противоположного, очевидно достаточно.

Суд над бизнесменом вот-вот начнется. Нет сомнений в том, что на судебном процессе будет раскрыто много секретов о Мубаризе Мансимове.

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Аz

специально для Day.Аz