https://news.day.az/politics/1245799.html Парламент Азербайджана поздравил нового председателя Генассамблеи ООН
Парламент Азербайджана поздравил нового председателя Генассамблеи ООН
Председатель Комиссии по иностранным связям Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр избран председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это первый случай в истории, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров сказал на сегодняшнем внеочередном собрании Милли Меджлиса (парламента).
По этому случаю председатель комитета поздравил Волкана Бозкыра.
К поздравлениям присоединилась и выступившая затем спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
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