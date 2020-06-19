Парламент Азербайджана поздравил нового председателя Генассамблеи ООН

Председатель Комиссии по иностранным связям Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр избран председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это первый случай в истории, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров сказал на сегодняшнем внеочередном собрании Милли Меджлиса (парламента).

По этому случаю председатель комитета поздравил Волкана Бозкыра.

К поздравлениям присоединилась и выступившая затем спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.