Сахиба Гафарова: Премьер Армении вновь предстал беспомощным перед мировым сообществом

Вчера был проведен Саммит стран Восточного партнерства в формате видеоконференции. Азербайджан подписал документ о стратегическом партнерстве с 9 странами ЕС.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она напомнила, что на вчерашнем саммите глава государства подчеркнул, что Азербайджан на заключительной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве с Европейским Союзом, и 90 процентов текста уже согласовано: "Поэтому проведение Саммита в такое время очень значимо с точки зрения дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и ЕС".

Гафарова отметила, что значимым моментом в выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева стало очередное разоблачение премьера Армении: "Глава государства еще раз донес до мировой общественности решительную и справедливую позицию страны по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев открытым текстом подчеркнул, что вместо соблюдения резолюций СБ ООН, а также соответствующих документов, принятых ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европейским парламентом и другими международными организациями, Армения осуществляет политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Премьер-министр Армении пытается свести на нет суть и формат переговоров. Перед неопровержимыми фактами и доказательствами, озвученными Президентом Азербайджана, премьер-министр Армении вновь предстал беспомощным перед международной общественностью".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.