Анар Алакбаров: СМИ играют большую роль в борьбе с COVİD-19, особенно в направлении просвещения людей

Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы и медицинский эксперт Оперативного штаба при Кабинете министров Рашад Махмудов встретились с группой представителей СМИ для обсуждения роли СМИ в борьбе с пандемией нового вида коронавируса (COVID-19), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на встрече, Анар Алакбаров сказал, что СМИ играют большую роль в борьбе с COVİD-19, в частности, в направлении просвещения населения. На встрече, в ходе обмена мнениями, помощник Президента Азербайджана отметил, что, несмотря на все прогнозируемые трудности на начальном этапе распространения пандемии коронавируса, одним из приоритетов для главы государства стала защита граждан, и стратегия деятельности правительства в данной эпидемиологической ситуации была построена именно на этой основе.

По его словам, в данной связи медицинские учреждения страны были оснащены необходимым передовым оборудованием для эффективной диагностики и лечения заболевания.

Наряду с этим, по указанию и под особым контролем Президента Ильхама Алиева в Азербайджан спецрейсами были возвращены граждане страны, находящиеся за рубежом.

Алакбаров добавил, что благодаря стратегии главы государства стало возможным контролировать болезнь, и в настоящее время продолжается проведение необходимых мероприятий в соответствии с данной стратегией.

Подчеркнув важность мобилизации не только всех сил государства, но и граждан в борьбе с пандемией, он отметил, что сейчас люди должны быть более бдительными для снижения риска распространения заболевания, соблюдать правила поведения, введенные Оперативным штабом.

Помощник Президента Азербайджана также сказал, что соблюдение правил поведения в общественных местах, транспорте и местах массового скопления людей в первую очередь в интересах самих граждан.

Наряду с этим он напомнил, что в вышеперечисленных местах следует соблюдать социальную дистанцию, добавив, что надлежащим структурам даны поручения для усиления контроля за использованием медицинских масок.

В ходе встречи Алакбаров сделал пометки на основании мнений представителей СМИ в сфере борьбы с пандемией, подчеркнув, что они важны в плане формирования правильной стратегии действий в будущем.

Коснувшись важности сотрудничества между СМИ и государственными структурами, он добавил, что этот вопрос всегда находится в центре внимания и деятельность в этом направлении будет продолжена.

В свою очередь, Рамин Байрамлы, ответив на вопросы представителей СМИ, перечислил успехи, достигнутые азербайджанским здравоохранением в борьбе с коронавирусной пандемией.

Он подчеркнул, что заслуги Фонда Гейдара Алиева в подготовке здравоохранения Азербайджана к борьбе с этой болезнью неоценимы.

В свою очередь медицинский эксперт Оперативного штаба при Кабинете министров Рашад Махмудов подчеркнул необходимость использования медицинских масок в общественных и закрытых местах.

По его словам, в борьбе с пандемией каждый гражданин должен делать все возможное, чтобы сберечь свое здоровье, здоровье своей семьи и будущее нашей страны.